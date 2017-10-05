НАПК не удалось конфисковать деньги "Свободы"

Дарницкий районный суд Киева признал виновным главного бухгалтера ВО "Свобода" в нарушении порядка получения взноса в поддержку политической партии. При этом 2,3 млн грн не удалось конфисковать в государственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Постановлением суда главбух "свободовцев" Ярослав Пелешак признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии).
В то же время суд постановил закрыть дело в связи с истечением сроков наложения административного взыскания (законодательством для этого предусмотрены 3 месяца). При этом материалы по данному делу были получены судом 29 июня.
Отмечается, что с тех пор назначались 5 судебных заседаний, которые неоднократно переносились по причине неявки главного бухгалтера "Свободы". В результате этого сумма внесенных с нарушением средств - 2 330 900 гривен - не будет конфискована в государственный бюджет.
Напомним, НАПК поддержало отмену декларирования антикоррупционных организаций.