В горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег. Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла.

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Фотографии снега в горах можно увидеть на веб-камерах горнолыжных курортов.









Фото: Новости Закарпатья