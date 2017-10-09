Украина ожидает получения нового транша МВФ до конца года, – Данилюк

Наша страна готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы

Украина ждет новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2017 года. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Reuters, передает РБК-Украина.

Данилюк отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, одобренной украинским парламентом на прошлой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены газа

Напомним, в сентябре Данилюк заявлял, что Украина может получить 2 транша Международного валютного фонда до конца года.

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий отмечал, что до конца года Украина должна получить еще два миллиарда долларов от МВФ.

"Мы на этот год планировали получить 3 млрд, один миллиард мы уже получили и планируем получить два миллиарда", – заявил Чурий.

По его словам, для Украины не важно, во сколько траншей будут поступать эти два миллиарда. Средства будут использованы на пополнение международных резервов.