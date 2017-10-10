Климкин о Земане: его не исправить

Бороться нужно с "режиссерами", а не с "актерами"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал оставить в покое президента Чехии Милоша Земана, предложившего заплатить России Украине за аннексию Крыма.

Об этом глава МИД заявил в своем Twitter.

По мнению Климкина, Земан является всего лишь "актером", а бороться необходимо с "режиссерами" подобных заявлений.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры, и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он.

Напомним, на заседании ПАСЕ президент Чехии Милош Земан назвал аннексию Россией Крыма "завершенным делом" и предложил узаконить ее с помощью выплат Украине.