Речь Земана в ПАСЕ не соответствует нашей внешней политике, – премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы не соответствуют внешней политике чешского правительства. Об этом Богуслав Соботка написал в своем Twitter, передает Европейская правда.

"Речь Земана в Совете Европы абсолютно контрастирует с нашей внешней политикой, и президент не имел мандата от чешского правительства. Чешская Республика уважает международное право. Санкции ЕС против России привязаны к имплементации Минских соглашений, без выполнения этих соглашений их нельзя отменять", – заявил он.

Напомним, 10 октября, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

В Украине с возмущением восприняли высказывания президента Милоша Земана во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.