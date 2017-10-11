Еще два человека задержаны по делу о растрате 149 млн грн Минобороны, – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что всего в рамках уголовного производства о растрате 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны задержаны четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Еще двое", – сказал Холодницкий на брифинге в Киеве 11 октября, отвечая на вопрос, сколько еще человек задержаны в рамках этого дела, кроме уже упоминавшихся двух.

По словам прокурора, задержание было произведено на рабочих местах подозреваемых "и прошло спокойно".

"Завтра в Соломенском суде будет рассматриваться мера пресечения, мы будем настаивать на открытости процесса, и вы там все сможете увидеть. По состоянию на сейчас назвать фамилии, компании, которые все хотят услышать, является процессуально неправильным", – пояснил Холодницкий.

Прокуроры намерены просить, как это предусмотрено законом, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По его словам, следователи намерены закончить расследование данного дела в предусмотренный законом срок – в течение 4 месяцев.

Холодницкий отметил, что данное преступление относится к категории особо тяжких и наказание за него предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) располагают информацией о двух задержанных.

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Ранее сообщалось, что 11 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для Министерства обороны. В этот день детективы НАБУ под руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых и были задержаны двое чиновников.