Дело некачественных катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали (видео)

Экс-заместителю главы Минобороны установили залог в более чем 475 млн грн. Именно такой ущерб, по мнению следователей, он нанес государству.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны, генералу Игорю Павловскому. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Таким образом, Павловский отправится в следственный изолятор, однако в качестве альтернативы он может внести залог в сумме более чем 475 миллионов гривен. Суд полностью удовлетворил требования следователей.

Это уже четвертый подозреваемый в деле о закупке некачественной военной техники для Вооруженных сил Украины. До этого меру пресечения избрали трем другим фигурантам дела. 5 июля суд арестовал на два месяца одного из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития и военной техники Минобороны. 7 июля суд избрал аналогичную меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре. На следующий день суд взял под стражу еще одному из бывших сотрудников Департамента военно-технической политики, развития и военной техники Минобороны.

В чем подозревают генерала ВСУ Игоря Павловского

Игорь Павловский в 2015-2019 годах был заместителем министра обороны. Его и других фигурантов дела подозревают в том, что они вошли в сговор с целью организации поставки некачественных военных катеров и автомобилей "скорой помощи" для Вооруженных сил Украины.

По версии следователей, Шандра подбил Павловского заключить государственный контракт именно с его предприятием. Он дал указание беспрепятственно заключить контракты по строительству катеров именно на этом заводе, якобы зная об отсутствии проектной документации на их строительство.

Далее, как утверждают в ГБР, такие договоры были заключены, государство выплатило предоплату в размере 80% от договора. В дальнейшем заключались договоры об удлинении сроков выполнения заказа, менялись его условия в интересах завода. Итогом стало то, что без надлежащих проверок Минобороны получило два десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр", не соответствовавших заявленным критериям.

Также, по утверждению следователей, были куплены несоответствующие требованиям автомобили производства ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

По версии следователей, фигуранты нанесли государству ущерб, сумма которого превышает 475 миллионов гривен.

Примечательно, что завод "Кузня на Рыбальском" до продажи в 2018 году опосредованно принадлежал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие по кейсу сына экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — Игоря Гладковского. Его подозревают в неправомерном получении выгоды на 950 тыс. грн.