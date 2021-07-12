Справа неякісних катерів від "Кузні на Рибальському": генерала Павловського заарештували (відео)

Ексзаступнику глави Міноборони встановили заставу в понад 475 млн грн. Саме таку шкоду, на думку слідчих, він завдав державі.

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника міністра оборони, генерала Ігоря Павловському. Про це в понеділок, 12 липня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Таким чином, Павловський відправиться в слідчий ізолятор, проте в ролі альтернативи він може внести заставу в сумі понад 475 млн гривень. Суд повністю задовольнив вимоги слідчих.

Це вже четвертий підозрюваний у справі про закупівлю неякісної військової техніки для Збройних сил України. До цього запобіжний захід обрали трьом іншим фігурантам справи. 5 липня суд заарештував на два місяці одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку і військової техніки Міноборони. 7 липня суд обрав аналогічний запобіжний захід голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі. Наступного дня суд взяв під варту ще одного з колишніх співробітників Департаменту військово-технічної політики, розвитку і військової техніки Міноборони.

У чому підозрюють генерала ЗСУ Ігоря Павловського

Ігор Павловський у 2015-2019 роках був заступником міністра оборони. Його та інших фігурантів справи підозрюють у тому, що вони увійшли в змову з метою організації постачання неякісних військових катерів і автомобілів "швидкої допомоги" для Збройних сил України.

За версією слідчих, Шандра підбив Павловського укласти державний контракт саме з його підприємством. Він дав вказівку безперешкодно укласти контракти з будівництва катерів саме на цьому заводі, нібито знаючи про відсутність проектної документації на їхнє будівництво.

Далі, як стверджують у ДБР, такі договори були укладені, держава виплатила передоплату в розмірі 80% від договору. Надалі укладалися договори про подовження термінів виконання замовлення, змінювалися його умови в інтересах заводу. Підсумком стало те, що без належних перевірок Міноборони отримало два десантно-штурмових катери проекту "Кентавр", які не відповідали заявленим критеріям.

Також, за твердженням слідчих, були куплені невідповідні вимогам автомобілі виробництва ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

За версією слідчих, фігуранти нанесли державі збитків, сума яких перевищує 475 млн гривень.

Примітно, що завод "Кузня на Рибальському" до продажу ву2018 році опосередковано належав тодішньому президенту України Петру Порошенку.

Нагадаємо, у грудні 2020 року повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство щодо кейсу сина експершого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського — Ігоря Гладковського. Його підозрюють у неправомірному отриманні вигоди на 950 тис. грн.