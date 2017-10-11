АТО: враг провел 12 обстрелов

Наши бойцы 8 раз открывали огонь в ответ

11 октября в районе проведения антитеррористической операции наблюдается тенденция к обострению обстановки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 российско-оккупационные группировки продолжали активно обстреливать украинские позиции на мариупольском и донецком направлениях – они 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по нашим опорных пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам.

На мариупольском направлении враг трижды бил из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковки. По этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино.