Сепаратистскую акцию "Самоопределение для Закарпатья" проведут венгры

МИД направил ноту протеста с требованием запретить эту провокацию

МИД Венгрии сообщил украинскому посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья"

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?", - написал Климкин.

Он подчеркнул, что МИД немедленно направил ноту протеста с требованием запретить эту провокацию.

Как сообщает Мukachevo.net организаторами акции выступила венгерская право-радикальная партия "Йоббик".

Поводом для акции является то, что Украина запретила въезд на 5 лет на территорию государства представителям "Йоббика" - депутату Кристине Морваи и адвокату Томашу Гауди-Надь.

Целью акции называют поддержку "Самоопределения для Закарпатья". Представители "Йоббик" утверждают, что венгры Закарпатья оказались в заложниках и им "запретили обучаться на родном языке, мыслить и осознавать себя венгром".

Напомним, Киев будет полностью украинизирован.