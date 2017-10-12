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Главная » Страна » АТО: Наш боец получил пулевое ранение у Крымского
Ситуация на Донбассе

АТО: Наш боец получил пулевое ранение у Крымского

АТО: Наш боец получил пулевое ранение у Крымского
Фото: Минобороны

Враг провел 9 обстрелов

12.10.17 14
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12 октября обстановка в районе проведения антитеррористической операции снова обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций.

На донецком направлении враг провел 7 обстрелов. Ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по укреплениям сил АТО вблизи Майорска, Песков, Луганского и Невельского. По этого же оружия боевики днем ​​дважды обстреляли защитников Авдеевки.

На луганском направлении у Крымского вследствие огневого противостояния с применением стрелкового оружия около 2:00 получил пулевое ранение один украинский военный. Пострадавший сразу был госпитализирован. Сейчас состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное.

На приморском направлении после полуночи зафиксирована одна вооруженная провокация. Утром оккупанты из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт недалеко от Талаковки. Наши бойцы огнем из пулемета заставили врага замолчать.

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