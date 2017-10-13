Регулятор не драматизирует сложившуюся в текущем году ситуацию

Ускорение инфляции в Украине до 16,4% в годовом измерении было вызвано наслоением сразу трех факторов.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Это внутренняя ситуация на табачном рынке, погода плюс рост экспорта, - повлиявших на четыре товарные группы. Мы оцениваем, какие факторы учитывать при принятии решения по монетарной политике, а на какие центральный банк не должен реагировать", – сказал он.

Также он добавил, что действие этих факторов начинает ослабевать, поэтому Нацбанк ожидает замедления инфляции.

По его словам, базовая инфляция, которой может управлять центробанк, полтора года остается в пределах 6-8%: по итогам сентября составила 7,7%.

"Наибольшим же был вклад сырых продуктов питания и товаров, услуг, цены на которые регулируются административно. Вот это и есть проблема для реализации инфляционного таргетирования, о которой мы говорили: в стране с таким низким уровнем доходов, как в Украине, всегда в потребительской корзине высокая доля продуктов питания, а цены на них волатильны", – отметил Сологуб.

По его словам, Нацбанк не драматизирует сложившееся в текущем году расхождение между сделанным ранее им прогнозом инфляции (9,1% на 2017 год), ее целевым диапазоном (8%+-2 процентных пункта) и текущим уровнем инфляции.

Напомним, Райффайзен Банк Аваль будет хранить деньги НБУ.