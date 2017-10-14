Праздничные премии от 1 до 3 тысяч грн получат бойцы АТО

Президент призвал министра обороны выполнить его приказ уже в этом месяце

Украинские военные, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, получат по случаю Дня защитника премии от 1 до 3 тысяч гривен.

Об этом 14 октября во время своего визита в Житомирскую область заявил президент Петр Порошенко.

"Я отдал приказ министру обороны Степану Полтораку в День защитника отечества в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи на востоке Украины. И это должно быть на первой линии не менее 3 тыс. грн, на 2 и 3 линиях – не менее одной тысячи", – сказал он.

Порошенко призвал главу Минобороны выполнить его приказ уже в этом месяце.

Напомним, Порошенко заявил, что горнило войны с Россией прошли более 300 тысяч украинцев.