Некоторые участки украинской границы с Румынией и Словакией также приватизированы

Были приватизированы либо сданы в аренду земли не только на участке границы с Венгрией, но также с Румынией и Словакией.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По словам Галаса, участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялся надлежащим образом, а его протяженность составляет не 150 км, а 130. Он утверждает, что аналогичным образом ситуация обстоит на границе с Румынией и Словакией.

"Вопреки тому, что эти участки были приватизированы или сданы в аренду, они охранялись должным образом", - утверждает он.

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Он отметил, что у сельских советов были основания раздать прилегающие к границе земли в частные руки.

"Не было никаких привлечений к уголовной или даже административной ответственности, потому что формально там трудно доказать. Эти земли действительно были ничьими, потому что не было на них государственных актов. Поэтому формально сельские советы, зная, видя, что земля прилегает к контрольной полосе, формально имели основания эти земли выдать в частные руки", - заявил Галас.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются "частными" и представляют собой обычные земельные участки, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.