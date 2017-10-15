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Главная » Страна » Экс-замгенпрокурора будет защищать причастную к схемам в Минобороны компанию
Экс-замгенпрокурора будет защищать причастную к схемам в Минобороны компанию
Виталий Касько / Фото: 5.ua

Экс-замгенпрокурора будет защищать причастную к схемам в Минобороны компанию

Виталий Касько сложил полномочия члена правления Transparency International Украина

15.10.17 155
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Бывший заместитель генерального прокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления Transparency International Украина и намерен защищать интересы скандальноизвестной компании "Трейд Коммодити" относительно позиции по уголовному делу НАБУ о закупке топлива Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба TI в Facebook.

"Член правления Transparency International Украина, партнер юридической компании "Василий Кисиль и Партнеры" Виталий Касько сложил полномочия. Свое решение Касько объяснил тем, что как руководитель практики уголовного права одной из ведущих юридических компаний в Украине, он, вероятно, будет участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", – говорится в сообщении.

В организации пояснили, что, несмотря на то, что в общемировой практике отождествление адвоката с его клиентом является недопустимым, в Украине существуют и будут продолжаться попытки осветить работу стороны защиты в этих делах как конфликт интересов между профессиональной деятельностью адвоката, и общественной активностью, сейчас как члена правления представительства глобальной антикоррупционной сети.

Отмечено также, что правление TI поддержало решение Касько.

"Стандартами верховенства права развитых стран качественная адвокатская защита гарантирована любому, в том числе лицам, подозреваемым в коррупционных действиях. Мы благодарны Виталию за длительное сотрудничество и поддерживаем его желание сосредоточиться на адвокатской практике, качество которой является одним из базовых атрибутов справедливого судебного процесса", – сказал председатель правления Андрей Марусов.

Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Министр обороны Степан Полторак считает, что его зам Игорь Павловский, подозреваемый в растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны, не сбежит из страны и позитивно характеризует своего подчиненного.

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