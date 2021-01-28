Ситуация с восприятием коррупции в Украине улучшилась, – Transparency International

В мире нет ни одной страны, свободной от коррупции. И пандемия подтвердила это.

Международная антикоррупционная организация Transparency International (TI) обнародовала результаты своего ежегодного исследования "Индекс восприятия коррупции" за 2020 год. Показатели Украины в нем улучшились по сравнению с 2019 годом. Но в организации предупреждают, что резонансные события в Украине последних месяцев могут негативно повлиять на показатели нового исследования.

Украина получила 33 балла по 100-балльной шкале. 100 баллов означает, что коррупция в государственном секторе, по ощущениям экспертов и представителей бизнеса, в стране отсутствует. Ощущение тотальной коррумпированности означает 0 баллов.

Из 180 стран или территорий Украина делит 117–122-е место с Непалом, Египтом, Есватини (бывший Свазиленд), Сьерра-Леоне и Замбией.

В прошлом году Украина имела 30 баллов и делила 126–129-е места с Джибути, Азербайджаном и Кыргызстаном.

Индекс Украины улучшился благодаря запуску Высшего антикоррупционного суд и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Также сказались антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады, отметили в TI.

Самое высокое место в рейтинге разделили Дания и Новая Зеландия с 88 баллами, по 85 имеют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Также в первую десятку вошли Норвегия, Нидерланды и Люксембург.

Замыкают рейтинг Сомали и Южный Судан, которые получили по 12 баллов.

В TI подчеркивают, что их исследование не оценивает реальный уровень коррупции в стране. Лучший результат одной страны по сравнению с другой не означает, что в первой меньше коррупции. Он указывает только на то, что первая воспринимается как менее коррумпированная.

В мире нет ни одной страны, свободной от коррупции. И пандемия ярко подтвердила это. По данным отчета, коррупция широко распространена во всей сфере реагирования на пандемию в мире: от взяточничества при закупке тестов, лекарств и предоставлении медицинских услуг до общей готовности стран к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, Конституционный суд (КС) в октябре прошлого года лишил НАПК части функций и признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В стране началось острое противостояние президента Владимира Зеленского и КС. 27 января стало известно, что Зеленский внесет на рассмотрение в Верховную Раду неотложный законопроект об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации, который был одобрен СНБО. Документ предусматривает возвращение наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет за ложь в декларациях.