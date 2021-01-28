Ситуація зі сприйняттям корупції в Україні покращилася, — Transparency International

У світі немає жодної країни, вільної від корупції. І пандемія підтвердила це.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International (TI) оприлюднила результати свого щорічного дослідження "Індекс сприйняття корупції" за 2020 рік. Показники України в ньому покращилися порівняно з 2019 роком. Але в організації попереджають, що резонансні події в Україні останніх місяців можуть негативно вплинути на показники нового дослідження.

Україна отримала 33 бали за 100-бальною шкалою. 100 балів означає, що корупція в державному секторі, за відчуттями експертів і представників бізнесу, у країні відсутня. Відчуття тотальної корумпованості означає 0 балів.

Зі 180 країн або територій Україна ділить 117-122 місце з Непалом, Єгиптом, Есватіні (колишній Свазіленд), Сьєрра-Леоне і Замбією.

Минулого року Україна отримала 30 балів і ділила 126-129-е місця з Джибуті, Азербайджаном і Киргизстаном.

Індекс України покращився завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Також відобразилися антикорупційні зміни, упроваджені під час "турборежиму" Верховної Ради, зазначили в TI.

Найвище місце в рейтингу розділили Данія і Нова Зеландія з 88 балами, по 85 мають Фінляндія, Сінгапур, Швеція і Швейцарія. Також до першої десятки увійшли Норвегія, Нідерланди та Люксембург.

Замикають рейтинг Сомалі та Південний Судан, які отримали по 12 балів.

В TI підкреслюють, що їх дослідження не оцінює реальний рівень корупції в країні. Кращий результат однієї країни порівняно з іншою не означає, що в першій менше корупції. Він вказує тільки на те, що перша сприймається менш корумпованою.

У світі немає жодної країни, вільної від корупції. І пандемія яскраво підтвердила це. За даними звіту, корупція широко поширена в усій сфері реагування на пандемію в світі: від хабарництва під час закупівлі тестів, ліків і надання медичних послуг до загальної готовності країн до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Конституційний суд (КС) у жовтні минулого року позбавив НАЗК частини функцій і визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У країні почалося гостре протистояння президента Володимира Зеленського і КС. 27 січня стало відомо, що Зеленський внесе на розгляд до Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, який був схвалений РНБОУ. Документ передбачає повернення покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за брехню в деклараціях.