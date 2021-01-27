Зеленский ввел в действие решение СНБО об ответственности за недостоверное декларирование

Президент внесет на рассмотрение в ВР неотложный законопроект об усилиении ответственности за ложь в декларациях.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно решению, Зеленский внесет на рассмотрение в Верховную Раду неотложный законопроект об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации, который был одобрен СНБО.

Документ предусматривает возвращение наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет за ложь в декларациях.

Документом предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации):

За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В случае недостоверной декларации на сумму более 2 тысяч прожиточных минимум предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

За непредставление декларации предусмотрен штраф от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Отметим, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменило статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".