Зеленський ввів у дію рішення РНБОУ про відповідальність за недостовірне декларування

Президент внесе на розгляд до ВР невідкладний законопроєкт про Посилення відповідальності за брехню в деклараціях.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про Посилення відповідальності за недостовірне декларування. Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з рішенням, Зеленський внесе на розгляд до Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, який був схвалений РНБО.

Документ передбачає повернення покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за брехню в деклараціях.

Документом пропонується внести зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації):

За навмисне внесення недостовірних відомостей в декларацію, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 000 прожиткових мінімумів, передбачений штраф від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

У разі недостовірної декларації на суму понад 2 тисячі прожиткових мінімум передбачений штраф від 4 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження чи позбавлення волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

За неподання декларації передбачено штраф від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин або позбавлення волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Зазначимо, 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасувало статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАЗК і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності та відновила повноваження НАЗК.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним".