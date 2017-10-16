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Главная » Страна » Онищенко утверждает, что получил политическое убежище еще в апреле

Онищенко утверждает, что получил политическое убежище еще в апреле

Онищенко утверждает, что получил политическое убежище еще в апреле
Александр Онищенко / Фото из открытых источников

Беглец утверждает, что речь идет не о Великобритании

16.10.17 1196
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Народный депутат Александр Онищенко, который является подозреваемым в организации коррупционной схемы по перепродаже газа и скрывается от украинского правосудия за границей, утверждает, что получил политическое убежище еще 4 апреля.

Об этом он сообщил "Украинской правде".

"Еще 4 апреля мне предоставили убежище", - сказал он.

На вопрос, о какой стране идет речь, ответил, что не хочет называть.

При этом Онищенко уточнил, что это не Великобритания.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования депутат уже сбежал за границу.

Сейчас беглец находится в национальном розыске. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

15 октября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении Онищенко.

Сам Онищенко считает, что процедура заочного осуждения в отношении него невозможна.

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