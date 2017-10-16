Онищенко утверждает, что получил политическое убежище еще в апреле

Народный депутат Александр Онищенко, который является подозреваемым в организации коррупционной схемы по перепродаже газа и скрывается от украинского правосудия за границей, утверждает, что получил политическое убежище еще 4 апреля.
Об этом он сообщил "Украинской правде".
"Еще 4 апреля мне предоставили убежище", - сказал он.
На вопрос, о какой стране идет речь, ответил, что не хочет называть.
При этом Онищенко уточнил, что это не Великобритания.
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Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования депутат уже сбежал за границу.
Сейчас беглец находится в национальном розыске. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
15 октября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении Онищенко.
Сам Онищенко считает, что процедура заочного осуждения в отношении него невозможна.