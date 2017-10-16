Российский офицер застрелил беременную жительницу Луганщины

Российский офицер застрелил беременную жительницу Брянки Луганской области.
Об этом на брифинге в понедельник, 16 октября, заявил официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"По данным Главного управления разведки, на временно оккупированных территориях российские военнослужащие продолжают совершать тяжкие преступления в отношении гражданского населения. В эти выходные в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса застрелил женщину, которая находилась на четвертом месяце беременности", - сказал Лысенко.
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Напомним, сегодняшний день в Донбассе в который раз не стал спокойным.