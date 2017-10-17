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Протесты в Киеве

Порошенко предложил Раде внести изменения в Конституцию по депутатской неприкосновенности

Порошенко предложил Раде внести изменения в Конституцию по депутатской неприкосновенности
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Предполагается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года

17.10.17 416
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Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №7203, внесенный сегодня, 17 октября, в Раду, передает РБК-Украина.

"Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности", – говорится в пояснительной записке.

Как предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

"По состоянию на этот час зарегистрирован законопроект по инициативе 130 депутатов и сегодня внесен и зарегистрирован в ВРУ законопроект под авторством президента об отмене депутатской неприкосновенности. Ни один из этих законопроектов на сегодня не имеет решения комитета", – заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Председатель парламента поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть оба законопроекта, после чего они будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал. По словам Парубия, депутатская неприкосновенность не может существовать в том виде, в котором она существует сейчас.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 17 октября 2017 года, возле здания Верховной Рады Украины начался митинг с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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