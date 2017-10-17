Захваченная "вертолетная площадка" Януковича находится в собственности государства, - ГПУ

"Вертолетная площадка" экс-президента Виктора Януковича, которую заняли и требуют национализировать представители партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор", находится в собственности государства.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.

"Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на Парковой. Этот объект - в собственности государства! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах!", - отметила она.

Сарган напомнила, что 3 августа Апелляционным судом Киева принято решение о наложении ареста и запрета на отчуждение и пользование земельными участками площадью более 2 га и расположенными на этих участках более чем пятью объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: город Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

В соответствии со статьей 100 УПК Украины, судом определен порядок хранения указанного имущества путем передачи его для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержания указанного имущества в надлежащем состоянии и оперативного управления - государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.5 ст.298, ст.356, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.368-4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования по указанному уголовному производству определением суда от 4 июля 2014 года наложен арест на нежилые помещения по адресу: город Киев, Парковая дорога. Также решением суда наложен арест на имущество, а именно запрещено совершать любые действия по отчуждению корпоративных прав ООО "Амадеус Ко", принадлежащих его соучредителям Хомяку А.В. и Файнроуд Бизнес ПОВ путем запрета их отчуждения, а также запрещено государственному регистратору и нотариусам вносить изменения, связанные с изменением учредителей ООО "Амадеус Ко", изменения в уставные документы общества, а также совершение иных любых регистрационных действий в отношении ООО "Амадеус Ко".

По результатам расследования бывшему Киевскому городскому голове Леониду Черновецкому в порядке, предусмотренном УПК, сообщено о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, 16 октября представители партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" заняли и требуют национализировать так называемую "вертолетную площадку" экс-президента Януковича в Киеве. Кроме того, националисты утверждают, что здание продолжает приносить доходы людям из окружения Януковича, и выдвинули требования относительно национализации, оценки всего комплекса.