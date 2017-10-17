Две большие и 12 маленьких

Протестующие возле Верховной Рады в Киеве установили первые палатки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Всего активисты установили 14 палаток - две большие 10-местные армейские палатки непосредственно на проезжей части ул. Грушевского и 12 маленьких двухместных палаток между улицей и Мариинским парком.

Активисты со сцены призвали всех небезразличных приносить продукты питания и теплую одежду для палаточного городка.









Напомним, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.