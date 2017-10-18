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Главная » Страна » Аудиторы помогли сэкономить Киеву 38 млн грн

Аудиторы помогли сэкономить Киеву 38 млн грн

Аудиторы помогли сэкономить Киеву 38 млн грн
Иллюстративное фото

Только в результате анализа тендеров в сентябре предупреждена потеря 2,5 млн грн

18.10.17 125
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В столичной госадминистрации отчитались, что специалисты Департамента внутреннего финансового контроля и аудита помогли сэкономить городу 221 млн грн в январе-сентябре текущего года.

В частности в сентябре эта сумма составила - 38 млн грн. Деньги были сэкономлены в виде возвращенных средств, уменьшения стоимости закупок, корректировки смет на ремонт и актов выполненных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис сообщил, что только в результате анализа тендеров в сентябре предупреждена потеря на сумму 2,5 млн грн (в январе-сентябре - 58 млн грн).

Кроме того, по его словам, проведено два внутренних аудита на предприятиях, учреждениях, а также в организациях коммунальной формы собственности Киева (в частности в январе-июле 2017 - 49 аудитов). По их результатам установлено финансовых нарушений на сумму 10,9 млн грн (в январе-сентябре - на 332 млн грн).

Напомним, Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте.

 

 

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