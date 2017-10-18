Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Боевики на Луганщине намеренно выводят из строя видеокамеры СММ ОБСЕ, – Олифер
Ситуация на Донбассе

Боевики на Луганщине намеренно выводят из строя видеокамеры СММ ОБСЕ, – Олифер

Боевики на Луганщине намеренно выводят из строя видеокамеры СММ ОБСЕ, – Олифер
Фото: facebook.com/oscesmm

Они целенаправленно отрабатывают способы уничтожения средств мониторинга, находящихся в распоряжении миссии

18.10.17 62
000

В Луганской области боевики намеренно выводят из строя камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"ОРЛО намеренно выводят из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, которые фиксируют случаи нарушения режима тишины: при помощи лазерного устройства была ослеплена камера, установленная на горе Князь Игорь. Порча и уничтожение имущества СММ ОБСЕ, начиная с беспилотников, свидетельствует о целенаправленной отработке способов уничтожения средств мониторинга, находящихся в распоряжении миссии", – написала она по результатам заседания ТКГ в Минске.

По ее словам, на луганском направлении боевики систематически нарушают режим прекращения огня.

"В частности, несмотря на договоренности, в районе Станицы Луганской систематически нарушается режим прекращения огня – 9, 10, 12 и 15 октября 2017 года были обстрелы", – отметила Олифер.

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 18 октября также было решено открыть КПВВ "Золотое" в Луганской области в ближайшее время.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Выплаты переселенцам могут увеличить, – МинсоцполитикиАТО: боевики 22 раза открывали огоньАТО: 44 обстрела, двое бойцов погибли, четверо – ранены

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5546
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 20023
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4973
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3614
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2007
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2204
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2549
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2329
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2733
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3259
  1. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 16500 / 17165
  2. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 8491 / 8904
  3. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 5467 / 5985
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 5359 / 74637
  5. Приватбанк начал распродажу недвижимости 4981 / 5356
  6. Россия отдала китайцам добычу своего золота 3115 / 3538
  7. Под Радой опять произошли стычки с силовиками 3075 / 3390
  8. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 2825 / 3086
  9. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 2528 / 2955
  10. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2469 / 2715
  1. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 16 / 660
  2. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 16 / 3086
  3. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 13 / 17165
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 10 / 97480
  5. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 10 / 2955
  6. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 10 / 5985
  7. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 9 / 8904
  8. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 9 / 2204
  9. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 9 / 1697
  10. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 8 / 2560
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.