Боевики на Луганщине намеренно выводят из строя видеокамеры СММ ОБСЕ, – Олифер

В Луганской области боевики намеренно выводят из строя камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"ОРЛО намеренно выводят из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, которые фиксируют случаи нарушения режима тишины: при помощи лазерного устройства была ослеплена камера, установленная на горе Князь Игорь. Порча и уничтожение имущества СММ ОБСЕ, начиная с беспилотников, свидетельствует о целенаправленной отработке способов уничтожения средств мониторинга, находящихся в распоряжении миссии", – написала она по результатам заседания ТКГ в Минске.

По ее словам, на луганском направлении боевики систематически нарушают режим прекращения огня.

"В частности, несмотря на договоренности, в районе Станицы Луганской систематически нарушается режим прекращения огня – 9, 10, 12 и 15 октября 2017 года были обстрелы", – отметила Олифер.

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 18 октября также было решено открыть КПВВ "Золотое" в Луганской области в ближайшее время.