У народного депутата, якобы, были при себе золото и бриллианты

Народного депутата Борислава Розенблата задержали в киевском аэропорту "Жуляны"

Его задержали при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн, информирует LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту "Киев". По его словам, при себе у Розенблатта были золото и бриллианты.

"Лично сообщил НАБУ о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь сейчас отсутствуют какие-либо запреты относительно моего передвижения. Добавил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки", - написал Розенблат в Facebook.

Напомним, Апелляционный суд не стал отменять арест имущества Розенблата.