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Украина в ПАСЕ и друзья Путина в Европе

Большинство россиян против выплаты Украине компенсации за Крым, - опрос

Большинство россиян против выплаты Украине компенсации за Крым, - опрос
Фото из открытых источников

Количество граждан РФ, которые считают, что Путин поступил правильно, увеличилось по сравнению с прошлым годом

19.10.17 151
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Социологи провели опрос после того, как президент Чехии предложил Москве рассмотреть возможность заплатить Киеву за полуостров.

Порядка 90% граждан России не поддержали предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате денежной компенсации Украине за Крым, сообщает сайт ВЦИОМ.

Каждый десятый (11%) россиянин "скорее не поддерживает" предложение чешского президента, 79% опрошенных его "полностью не поддерживают", среди них 84% - это россияне в возрасте от 35 до 44 лет и от 60 лет и старше. Поддержали идею о компенсации Украине за Крым лишь 4% респондентов, при этом уровень поддержки среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет выше (19%), чем в других возрастных группах (7% среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет, 5% среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет, 1% среди россиян в возрасте от 45 до 59 лет и 3% среди тех, кому 60 лет и больше).

Половина опрошенных (50%) аргументируют свое мнение тем, что Крым исторически принадлежал России, еще 15% не понимают, за что именно России предлагают выплатить компенсацию Украине, а 13% уверены, что решение о присоединении Крыма к России приняли сами жители полуострова, поэтому Россия не должна выплачивать никакой компенсации.

Количество россиян, которые считают, что Россия поступила правильно, увеличилось по сравнению с прошлым годом - в октябре 2017 года 71% опрошенных признают такое решение "безусловно правильным" и 22% - "скорее правильным" (в марте 2016 года таких было 69% и 18% соответственно).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13-14 октября 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. 

Напомним, Земан не будет извиняться за свои слова о Крыме.

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