АТО: враг провел пять обстрелов и получил два в ответ

19 октября в районе проведения антитеррористической операции количество обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований сократилось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 российско-оккупационные группировки пять раз нарушали перемирие, используя при этом только пехотное вооружение. Во время двух обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь. С начала суток потерь среди бойцов сил АТО нет.

На донецком направлении ночью боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды били по защитникам Авдеевки. По этого же оружия днем оккупанты ​​почти час обстреливали опорные пункты украинской армии у шахты Бутовка и Зайцево.

На мариупольском направлении около 10:00 под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались защитники Талаковки.