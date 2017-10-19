Колонна из нескольких сотен активистов от здания Верховной Рады Украины подошла на улицу Банковую к Администрации президента. Об этом сообщает УНИАН.

Колонна свернула на улицу Садовую, а потом на Институтскую.

Колонна начала движение с угла улиц Шелковичной и Грушевского. Возле Кабмина митингующие спокойно без нарушений общественного порядка прошли кордон правоохранителей.

Митингующих сопровождает Национальная полиция. На пересечении Банковой и Институтской около шести рядов в шлемах и другом защитном снаряжении перекрыли проход непосредственно к АП. Активисты выкрикивают лозунги "Банду геть".

Перед началом построения колонны со сцены было объявлено, что колонна будет формироваться при участии представителей бывших добровольческих батальонов "Донбасс", "ОУН", "Айдар" и других. Также организаторы акции призвали присоединиться к колонне других людей.

Поточна ситуація під Адміністрацією президента. Там наразі близько 500 протестувальників

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Напомним, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.