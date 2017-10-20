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Главная » Страна » Насирову разрешено выезжать из Киева, но нельзя снимать браслет, – суд

Насирову разрешено выезжать из Киева, но нельзя снимать браслет, – суд

Насирову разрешено выезжать из Киева, но нельзя снимать браслет, – суд
Роман Насиров / Фото: пресс-служба Кабмина

Браслет можно временно снимать, если того требуют медицинские процедуры

20.10.17 13
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Суд продлил отстраненному главе ГФС Украины Роману Насирову процессуальные предписания до 14 декабря и оставил обязанность носить электронный браслет. Такое решение приняла следственный судья Людмила Кизюн, передают Наші гроші.

"Суд оставил для Насирова обязанность носить электронный браслет. Браслет можно временно снимать, если того требуют медицинские процедуры", – отмечается в сообщении.

Как известно, ранее Насиров просил детективов НАБУ предоставить ему возможность выехать в США для прохождения лечения, однако получил отказ.

Суд также разрешил Насирову перемещаться в пределах Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы.

Остальные обязанности суд оставил без изменений, а именно: сдать паспорта и другие документы, дающие право выезда за границу; являться к детективу, прокурору, суд по первому требованию; сообщать об изменении своего местожительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве.

Заседание в Соломенском райсуде началось 19 октября с опозданием на два часа, и длилось почти десять часов.

Напомним, что другому подозреваемому по этому делу – главе Департамента погашения долга ГФС Украины Владимиру Новикову 12 октября суд продлил срок действия возложенных на него обязанностей до 12 декабря включительно. Новиков после объявления ему подозрения находится в декретном отпуске.

Ранее сообщалось, что 2 марта Роману Насирову было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью, а именно – принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, подконтрольных беглому народному депутату Александру Онищенко, на сумму 2,02 млрд грн. Насирову грозит до 6 лет лишения свободы.

В начале августа досудебное расследование было завершено, Насиров и Новиков со своими защитниками начали изучать материалы дела, которые составляют 240 томов. 11 октября суд ограничил Насирову и Новикову срок ознакомления с материалами до 6 ноября.

Сторона защиты до сих пор не открыла свои материалы стороне обвинения для ознакомления. Насиров параллельно через админсуд пытается доказать, что вся ответственность за решение о предоставлении рассрочки лежит на местных ГНИ, ведь именно они осуществляли соответствующий анализ, а он лишь опирался на выводы ГНИ. Рассмотрение админдела происходит в письменном производстве, и к 5 августа суд должен был вынести решение, однако его до сих пор нет в госреестре судебных решений.

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