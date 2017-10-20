В "янтарном деле" появились новые обстоятельства, - НАБУ

После заявления народного депутата Максима Полякова о том, что с него снято подозрение по так называемому "янтарному делу", в Национальном антикоррупционном бюро Украины пояснили, что это вызвано необходимостью уточнения новых деталей.

Об этом со ссылкой на НАБУ передает Интерфакс-Украина.

"В ходе расследования детективы НАБУ установили новые обстоятельства, из-за которых подозрение нуждается в уточнениях. В то же время подчеркиваем, что их содержание не меняет позицию следствия в отношении подозреваемого", - пояснили в ведомстве.

В нем отметили, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура по-прежнему квалифицируют преступления, в совершении которого подозревается Поляков, по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (деяние, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Напомним, суд назначил Полякову новый залог – вдвое больше предыдущего.