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Главная » Страна » Неонацист Мильчаков, который воевал на Донбассе, объявился в Сирии

Неонацист Мильчаков, который воевал на Донбассе, объявился в Сирии

Неонацист Мильчаков, который воевал на Донбассе, объявился в Сирии

"Фрица" заметили на фотографиях бойцов частной военной компании Вагнера

20.10.17 328
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Наемник из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков по прозвищу "Фриц", который в 2014-2015 годах воевал против украинской армии во главе бандформирования "Русич", сейчас находится в Сирии.

Об этом сообщает питерское издание "Фонтанка".

Длительное время о месте пребывания Мильчакова не было никакой информации, однако недавно его узнали на одном из последних фото российских военных в Сирии, где они сейчас действуют в составе вооруженных сил пророссийского социалистического диктатора Башара аль-Асада.

"Командир ДШРГ (диверсионно-штурмовой разведывательной группы - ред.) "Русич", воюющей на Донбассе, один из брендов "Новороссии" 2014 - 2015 годов, внезапно замолчал. Любитель раздавать программные интервью о миссии российского воина в последнее время является недоступным для журналистов... Мильчаков утверждает, что строит Крымский мост, но фото указывают на другую страну", - говорится в сообщении.

Мильчакова заметили на фотографиях бойцов частной военной компании Вагнера, которые дислоцируются в сирийской провинции Хомс.

"Вне всякого сомнения, это он - Алексей Мильчаков", - утверждают российские журналисты.

Напомним, СБУ поймала наемника из Южной Америки, воевавшего за "ДНР".

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