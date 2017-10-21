1550 абитуриентов поступили в вузы через "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина"

Это на треть больше, чем в прошлом году

В этом году через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" в украинские высшие учебные заведения поступили 1550 человек. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"В частности, через ОЦ "Донбасс-Украина" поступили 1346 человек, из которых свыше 1 тысячи - на бюджетную форму учебы. Больше всего абитуриентов избрало Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (224) и Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (154)", - говорится в сообщении.

В целом в образовательные центры "Донбасс-Украина" обратились за консультацией 3733 поступающих.

В прошлом году через образовательные центры поступили 1008 человек, из них 855 - через "Донбасс-Украина".

Образовательные центры в 2017 году работали с 19 до 30 сентября.

ОЦ "Донбасс-Украина" действовали на базе 33 вузов в городах: Киев, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Сумы, Славянск, Харьков, Торецк.