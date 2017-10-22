В Киеве сегодня ограничат доступ в метро

Из-за проведения футбольного матча между "Динамо" и "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 22 октября будет изменен режим работы некоторых станций киевского метро.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.
В этот период времени поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.
Напомним, Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину.