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В Киеве сегодня ограничат доступ в метро

В Киеве сегодня ограничат доступ в метро

"Динамо" играет с "Шахтером"

22.10.17 23
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Из-за проведения футбольного матча между "Динамо" и "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 22 октября будет изменен режим работы некоторых станций киевского метро.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена. 

Перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.

В этот период времени поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.

Напомним, Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину.

 

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