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КГГА: Тепло подали в 80% жилых домов
Батарея отопления / Фото: yarreg.ru

КГГА: Тепло подали в 80% жилых домов

Сотрудники административных учреждений по-прежнему мерзнут

23.10.17 177
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По состоянию на утро понедельника, 23 октября, 80% жилых домов столицы подключены к отоплению, но до сих пор нерешенным остается вопрос подачи тепла в ведомственные и административные здания. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Украинская правда.

"На утро 80% жилых домов подключены к отоплению. Речь идет о домах, которые в сфере управления города. Дома ЖСК и ОСМД, самостоятельно определяются с отоплением, у них гораздо меньший процент. Но здесь мы только можем просить их. Сейчас около 11 % ОСМД подключены", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что к отоплению уже подключены все больницы и детские сады.

"Но теперь о не совсем положительной ситуации. Речь идет о цене газа для бюджетных учреждений от ТЭЦ. Мы неоднократно говорили о том, что не урегулирован вопрос цены на газ для бюджетных учреждений после поднятия цены на газ на 60% Кабмином", - отметил чиновник.

По его словам, городские власти неоднократно обращались и в Кабмин, и в НКРЭКУ с просьбой срочно решить этот вопрос.

"К сожалению, эта проблема до сих пор не урегулирована. Нам пришлось подключать школы в антикризисном режиме. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в пятницу мы обязали Киевэнерго подключить школы, поскольку понимали прогноз на понедельник (23 октября - ред.)", - сказал Пантелеев.

Но в связи с тем, что вопрос цены остается не решенным, к отоплению не подключили административные здания, министерства, ведомства, которые финансируются из бюджета.

В свою очередь гендиректор Киевэнерго Александр Фоменко отметил, что школы начали подключать только 21 октября.

"На этой неделе мы должны закончить подключение всех домов. В субботу начали подключать школы. На сегодняшнее утро основная масса школ подключена к отоплению. Остается нерешенная ситуация с административными зданиями. Сложилась ситуация нехорошая", - сказал он.

По его словам, начать отопительный сезон в бюджетных учреждениях можно только после решения вопроса с дотациями из бюджета.

Фоменко добавил, что остается нерешенным также вопрос долга государства по льготам и субсидии. По его словам, на 1 октября этот долг составляет 300 млн грн.

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