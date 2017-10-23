Регистрация на пробное ВНО стартует 9 января

Украинский центр оценивания качества образования утвердил график проведения пробного ВНО.

Регистрация на пробное ВНО начнется с 9 января.

Об этом говорится в приказе Украинского центра оценивания качества образования.

"Регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет проводиться с 9 до 31 января 2018 года", - говорится в приказе.

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Проведение пробного ВНО по украинскому языку и литературе приказом определено 24 марта 2018 года.

По истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам - 31 марта.

Также отмечается, что пробные тесты будут переведены на крымскотатарский, румынский, венгерский, молдавский, русский и польский языки.

Напомним, регистрация на ВНО-2018 начнется 6 февраля.