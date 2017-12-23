В полиции назвали самый криминогенный район Киева в 2017 году

В течение 2017 года больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева. Об этом сообщила полиция Киева в ответ на запрос УНН.

По состоянию на 30 ноября 2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто - 1783.

Наименее "уголовным" районом оказался Подольский – 2514 совершенных преступлений, 1 176 раскрытых.

При этом больше всего убийств было совершено в Дарницком районе Киева (17 случаев), изнасилований – в Деснянском и Шевченковском, (по 3 случая); нанесения умышленных тяжких телесных повреждений – в Деснянском районе (27 случаев).

В Соломенском районе районе произошло больше всего разбойных нападений (80 случаев), в Днепровском – больше ограблений (594 случая), в Деснянском районе – краж (5016 случаев), а в Дарницком – угонов транспортных средств (243 случая).