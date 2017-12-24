Выборы в ОТГ: В Одесской области задержали трех членов избиркома

В Одесской области на выборах Таировской объединенной громаде полиция задержала трех членов избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Опоры.

"На ИУ № 510685 (с. Лиманка, ж / м "Радужный", 11) присутствующими наблюдателями и доверенными лицами было обнаружено попытку выдачи членом комиссии избирательных бюллетеней лицам, которые не являются избирателями (данные лица зарегистрировано в г. Подольск Одесской области). На избирательный участок была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек и проводит следственные действия с ними и двумя членами комиссии", - говорится в сообщении.

Также наблюдателями Опоры зафиксированы проблемы со списками избирателей:

1) на всех избирательных участках имеют место случаи, когда избиратели не могут найти себя в списке избирателей;

2) на некоторых избирательных участках избиратели по своим адресам фиксируют в списках избирателей неизвестных им лиц.

По состоянию на 13:00 явка избирателей составляет 19%.

Напомним, сегодня в Украине проходят выборы в 51-й объединенной территориальной громаде в 17 областях.