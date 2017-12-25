В Киеве на Майдане под Стеллой Независимости собрались участники акции с требованием справедливого приговора для руководителя "титушек" Юрия Крысина, причастного к избиению "майдановцев" и убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Как сообщает Украинская правда с места события, начало акции было запланировано на 14:00, возле Стеллы собралось около 200 человек, несмотря на непогоду.

Среди присутствующих – народный депутат от БПП Мустафа Найем, его брат, юрист Маси Найем, депутаты Юрий Береза и Сергей Лещенко, экс-глава Минмолодьспорта Дмитрий Булатов, депутат от Батькивщины Игорь Луценко, участники АТО, активисты, журналисты и блогеры.

Как отмечал Маси Найем, дело в отношении Крысина по ст. 115 УК было дважды закрыто прокурором ГПУ Е.Красножоном летом 2014 года с формулировкой о нанесении легких телесных повреждений Крысиным и его единомышленниками. При этом прокуратура уже имела видео, которое доказывало последовательность и согласованность действий нападавших на "майдановцев" вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

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Напомним, после трех лет судебного разбирательства Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев. Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и, не исключено, что в правоохранительной системе.