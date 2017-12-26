Деньги экс-заместителя главы Администрации президента останутся под арестом

У Юрия Чмыря обнаружили и изъяли более одного миллиона долларов

На средства экс-заместителя Администрации президента Виктора Януковича, бывшего председателя Сумской областной государственной администрации, ныне депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря наложили арест.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Он напомнил, что в июле 2017 года во время проведения обыска индивидуального банковского сейфа следователи обнаружили и изъяли более одного миллиона долларов.

"По ходатайству прокуратуры Печерским районным судом города Киева наложен арест на изъятые денежные средства указанного лица, которые, вероятно, получены из неофициальных источников и с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет", – написал Лысенко.

Он добавил, что в декабре 2017 года следственный судья отказал Чмырю в возврате изъятых средств.

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