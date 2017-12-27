На границе с Россией начали тестировать систему биометрического контроля

Биометрический контроль в тестовом режиме заработал на границе с Россией 27 декабря. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы. Об этом сообщает ТСН.

Такие меры были введены для проверки готовности украинских пограничников к масштабному старту, запланированному на 1 января 2018 года.

С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты. По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

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Напомним, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, после запуска с 1 января 2018 пограничной системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства планируется введение контроля за перемещением российских граждан на всей территории Украины.