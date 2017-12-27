Полиция открыла дело против автошколы, выдавшей права виновнице смертельного ДТП в Харькове

Полиция начала расследовать возможную халатность автошколы, в которой обучалась подозреваемая в совершении смертельного ДТП в центре Харькове 20-летняя Елена Зайцева. Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Сергей Чиж, передают Українські Новини.

"По автошколе расследование выделено в отдельное уголовное производство", - сказал он.

Чиж уточнил, что это дело отрыто по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

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Он также сообщил, что продление основного производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз.

"В ходе последнего судебного рассмотрения адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными", - добавил Чиж.

Он отметил, что по закону на проведение экспертизы отведено от 3 до 30 дней.

После получения результатов произойдет ознакомление с материалами дела, и оно будет передано в суд.

Также Чиж сообщил, что по делу о ДТП проведено более 40 экспертиз, допрошено более 100 человек и наработано более 30 томов дела.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.