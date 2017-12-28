Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ВСУ продолжат наращивать свои возможности для защиты территориальной целостности Украины
Введение миротворцев ООН на Донбасс

ВСУ продолжат наращивать свои возможности для защиты территориальной целостности Украины

ВСУ продолжат наращивать свои возможности для защиты территориальной целостности Украины
Фото:defender.hr

Одна из главных задач, требующих решения, - развертывание в Донбассе миротворческой миссии ООН

28.12.17 1744
000

Украина будет укреплять свои восточные рубежи и наращивать оперативные способности армии в ответ на намерение России развивать военную инфраструктуру у своих западных границ.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что одна из главных задач, требующих решения, - развертывание в Донбассе миротворческой миссии ООН, "которая бы взяла под контроль неконтролируемый участок границы и остановила поставки вооружения и военной техники незаконным вооруженным формированиям, а в дальнейшем передала бы этот участок под контроль Госпогранслужбы".

Кроме того, по словам представителя Минобороны, ВСУ продолжат наращивать и совершенствовать свои оперативные возможности для обеспечения территориальной целостности Украины.

Напомним, Лаврову популярно объяснили смысл миротворческой миссии на Донбассе.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 годуРакеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружиеВойна других. Украина между смертью и освобождением

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 10942
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 10127
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11122
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11494
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2772
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4977
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 1881
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6330
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3257
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 6491
  1. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 6245 / 7391
  2. Премьер-министр инициирует увольнение главы Укроборонпрома 5273 / 5815
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 4985 / 6371
  4. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 3859 / 4517
  5. Очередной украинский банк прекратил свою деятельность 2853 / 3252
  6. Глава Укроборонпрома опроверг слухи о своей отставке 2826 / 3145
  7. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 2694 / 5412
  8. Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы 2203 / 2580
  9. Обмен пленными согласовывали не с боевиками, а с Россией, – МВОТ 1860 / 2098
  10. Возле Горловки начался обмен пленными 1802 / 1898
  1. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 12 / 6371
  2. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 10 / 11122
  3. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 10 / 2636
  4. Война других. Украина между смертью и освобождением 10 / 1943
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 8 / 3302
  6. Возле Горловки начался обмен пленными 8 / 1898
  7. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 7 / 7391
  8. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 7 / 4517
  9. Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы 7 / 2580
  10. ЦИК хочет поэкспериментировать с промежуточными выборами 7 / 228
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.