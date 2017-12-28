ВСУ продолжат наращивать свои возможности для защиты территориальной целостности Украины

Украина будет укреплять свои восточные рубежи и наращивать оперативные способности армии в ответ на намерение России развивать военную инфраструктуру у своих западных границ.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что одна из главных задач, требующих решения, - развертывание в Донбассе миротворческой миссии ООН, "которая бы взяла под контроль неконтролируемый участок границы и остановила поставки вооружения и военной техники незаконным вооруженным формированиям, а в дальнейшем передала бы этот участок под контроль Госпогранслужбы".

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Кроме того, по словам представителя Минобороны, ВСУ продолжат наращивать и совершенствовать свои оперативные возможности для обеспечения территориальной целостности Украины.

Напомним, Лаврову популярно объяснили смысл миротворческой миссии на Донбассе.