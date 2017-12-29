Защита Саакашвили считает фальшивкой экспертизу записи разговора с Курченко

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что экспертиза голосов его подзащитного и олигарха-беглеца Сергея Курченко, зафиксированные на аудиозаписях украинскими стражами порядка, была подтасована.

Об этом сообщает Интрефакс-Украина.

"Саакашвили никогда с Курченком не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь понятна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать", — сказал он.

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Юрист также не понимает, каким образом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган может публиковать такую информацию, "поскольку эти материалы относятся к досудебному следствию. И доступ у нее к ним даже, невзирая на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли есть. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе есть информация о каких-то экспертизах", — добавил Чорнолуцкий.

Напомним, экспертиза подтвердила подлинность голосов на аудиозаписях разговоров между Саакашвили и Курченко.