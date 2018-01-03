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Главная » Страна » В Минздраве рассказали, как вернуться к нормальной жизни после праздничных застолий

В Минздраве рассказали, как вернуться к нормальной жизни после праздничных застолий

В Минздраве рассказали, как вернуться к нормальной жизни после праздничных застолий
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

От лекарств и диетических добавок следует отказаться

03.01.18 411
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун составила перечень советов для украинцев, которые пострадали от переедания во время празднования Нового года.

Свои рекомендации она выложила в Facebook. 

В частности, она советует на паниковать и не прибегать сразу к интенсивным физическим нагрузкам. По ее словам, не нужно принимать лекарства или диетические добавки. 

"Особенно это касается "ферментов", которые украинцы употребляют, как только у них заболит живот. Употребление "ферментов" для устранения чувства дискомфорта после хорошего застолья не имеет под собой доказательной базы и является бесполезным расходованием средств", – написала Супрун. 

Также она советует не голодать и возвращаться как можно быстрее к здоровым привычкам питания, после чего начать двигаться и постепенно возвращаться к привычным ежедневным физическим нагрузкам. 

"Не ждите, пока в холодильнике кончится запас праздничных деликатесов или пройдут выходные - начинайте следить за рационом просто сейчас, и скоро будете чувствовать себя хорошо!", – написала Супрун.

Напомним, правительство утвердило методику расчета стоимости медицинских услуг.

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