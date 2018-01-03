Введение налога на заграничные посылки отложили на год

При этом ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года

Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.



Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете "Голос Украины".

При этом ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года.

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При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро. При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Напомним, Верховная Рада 7 декабря приняла закон, предусматривающий ограничение безналогового ввоза товаров в Украину: не более трех посылок в месяц суммарной стоимостью 150 евро.