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Главная » Страна » Введение налога на заграничные посылки отложили на год

Введение налога на заграничные посылки отложили на год

Введение налога на заграничные посылки отложили на год
Кадр из мультфильма

При этом ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года

03.01.18 233
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Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года. 

Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете "Голос Украины". 

При этом ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года. 

При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро. При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро. 

Напомним, Верховная Рада 7 декабря приняла закон, предусматривающий ограничение безналогового ввоза товаров в Украину: не более трех посылок в месяц суммарной стоимостью 150 евро.

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