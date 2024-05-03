104 миллиона долларов за налоговый донос: как граждан привлекают к наполнению бюджета

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Чистые руки должны быть длиннее?

Умение государства использовать человеческие недостатки на пользу себе не является чем-то необычным. Например, в налоговой службе США (IRS) есть множество интересных подразделений, среди них нашлось место и так называемому Офису информаторов (Whistleblower Office). Главная цель которого — обслуживание, защита и премирование лиц, предоставляющих информацию Правительству о масштабных фактах/схемах ухода от налогообложения (раздел 7623 Кодекса внутренних доходов).

При этом процент благодарности не так уж и мал — обычно составляет от 15% до 30% от собранных в бюджет доходов, связанных с информацией доносчика (напомню, в Украине обличителя коррупции ждет лишь 10% вознаграждения, если есть соответствующее судебное решение). Чемпионом по размеру вознаграждения пока является Bradley Birkenfeld, которому в сентябре 2012 года IRS выплатил 104 млн долларов.

Но, несмотря на немалые премии и расходы на содержание Офиса, программа IRS по информаторам остается прибыльной. По данным последнего годового отчета ведомства (каждый финансовый год перед Конгрессом отчитывается министр финансов), в 2022 году вознаграждение было выплачено 132 информаторам на общую сумму 37,8 млн долл. из 172,7 млн долл. полученных доходов бюджета. В общем, с начала своего существования Офис информаторов привлек в бюджет 6 млрд долл.

Ряд конгрессменов США в прошлом году выступили авторами проекта Закона о совершенствовании программы информаторов, который ожидает рассмотрения в Сенате. Проект направлен на то, чтобы информаторам было проще и быстрее получить свои вознаграждения (в течение года после сбора всех соответствующих доходов), также в налоговом суде начнет действовать презумпция анонимности для обличителей (суд должен отдавать предпочтение анонимности информатора, если только нет повышенного общественного интереса в том, чтобы узнать его личность). Кроме этого, Офис начнет обнародовать 10 самых распространенных схем уклонения от уплаты налогов, которыми делятся информаторы.

Что сказать, деньги не пахнут, особенно бюджетные.

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