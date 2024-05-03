104 мільйони доларів за податковий донос: як громадян залучають до наповнення бюджету

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Чисті руки мають бути довшими?

Вміння держави використовувати людські вади на користь собі не є чимось незвичним. Наприклад, у податковій службі США (IRS) є безліч цікавих підрозділів, серед них знайшлося місце і так званому Офісу інформаторів (Whistleblower Office). Головна мета якого — обслуговування, захист та преміювання осіб, що надають інформацію Уряду про масштабні факти/схеми уникнення від оподаткування (розділ 7623 Кодексу внутрішніх доходів).

Водночас відсоток вдячності не такий вже й малий — зазвичай становить від 15% до 30% від зібраних до бюджету доходів, пов’язаних із інформацією донощика (нагадаю, в Україні викривача корупції чекає лише 10% винагороди, якщо є відповідне судове рішення). Чемпіоном за розміром винагороди наразі є Bradley Birkenfeld, якому у вересні 2012 року IRS виплатив 104 млн доларів.

Але, незважаючи на чималі премії та витрати на утримання Офісу, програма IRS щодо інформаторів залишається прибутковою. За даними останнього річного звіту відомства (кожного фінансового року перед Конгресом звітує міністр фінансів), у 2022 році винагорода була виплачена 132 інформаторам на загальну суму 37,8 млн дол. із 172,7 млн дол. отриманих доходів бюджету. Загалом, з початку свого існування Офіс інформаторів залучив до бюджету 6 млрд дол.

Низка конгресменів США у минулому році виступили авторами проєкту Закону про вдосконалення програми інформаторів, який очікує на розгляд у Сенаті. Проєкт спрямований на те, щоб інформаторам було більш простіше та швидше отримати свої винагороди (протягом року після збору всіх відповідних доходів), також у податковому суді почне діятиме презумпція анонімності для викривачів (суд повинен надавати перевагу анонімності інформатора, якщо тільки немає підвищеного суспільного інтересу в тому, щоб дізнатися його особу). Крім цього, Офіс почне оприлюднювати 10 найпоширеніших схем ухилення від сплати податків, якими діляться інформатори.

Що сказати, гроші не пахнуть, особливо бюджетні.

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