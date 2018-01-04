Предъявите ваши отпечатки. Для чего Украина ввела биометрический контроль на границе

В Украине с 2018 года вступили в действие новые правила въезда для иностранцев, а в МИД просят соотечественников воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел предостерегает от поездок в Россию "из-за систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан, которые подтверждены и задокументированы СБУ". Об этом 4 января сообщили в Департаменте консульской службы МИД: "Путешествие украинцев в РФ —это нередко билет в один конец. Так стоит ли рисковать собственной свободой и подвергать мукам своих родных?", — говорится в сообщении.

3 января СБУ сообщила о том, что российские спецслужбы "совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоду, который ехал к своим родственникам". В Службе безопасности также подчеркнули, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны. В режиме "не для записи" сотрудники СБУ и главного внешнеполитического ведомства страны уверяют, что подобные действия спецслужб РФ — это реакция на введение Украиной новых правил въезда для иностранцев, в числе которых значатся и россияне.

Новый год — новые правила

С первого дня 2018 года в местах пересечения украинской границы у пассажиров берут отпечатки пальцев. Нововведение касается граждан 70 стран, отнесенных к группе миграционного риска.

При первом пересечении границы от "рискованных" иностранцев потребуют сдать образцы биометрических данных всех десяти пальцев, а в ходе следующих визитов будут сканировать пальцы правой руки. В случае, если электронная система не увидит расхождений между Национальной базой, данными Интерпола и собственником документа, иностранный визитер будет беспрепятственно пропущен на территорию Украины. При этом в поездах и аэропортах работают мобильные сканы: пограничники могут снять только один отпечаток большого пальца.

Пропускные нововведения: старт без пробуксовки

На этот момент, как сообщили Фокусу в пресс-центре Госпогранслужбы, каких-либо форс-мажорных ситуаций из-за введения новых правил не возникало. Тем не менее, пограничники допускают, что проблемы могут возникнуть с пожилыми людьми и представителями отдельных профессий (например, строителями), "рисунок" на подушечках пальцев которых часто нечеткий или вовсе стертый.

Список стран миграционного риска существует с 1995 года. Из бывших республик СССР в нем значатся Узбекистан и Таджикистан. Теперь к ним добавилась Россия

В случае, если желающий попасть на территорию нашей страны откажется давать отпечатки – в Украину его не пустят. Отказать во въезде и даже задержать могут из-за международного розыска или просроченного кредита "гостя".

Для снятия отпечатков пальцев, государство закупило для Госпогранслужбы ридеры. Полученные данные будут передаваться в СБУ, Миграционную службу, полицию и Интерпол.

Кстати, новые правила пересечения российско-украинской границы эксперты называли одной из причин выхода российских наблюдателей из Общего центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе.

Биометрика не для всех

Из длинного перечня стран, граждане которых отныне должны проходить биометрический контроль, разве что Россия отреагировала предельно нервно. К примеру, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала новые правила пересечения украинской границы демонстративным хамством и подчеркнула, что, таким образом "совершаются попытки разорвать человеческие контакты и семейные связи наших народов".

Многие российские политики также не исключали зеркальных шагов, которые, понятное дело, в первую очередь затронут украинцев, работающих в РФ. Впрочем до сих пор ограничений Россия не ввела.

Секретарь СНБО Александр Турчинов объясняет биометрические нововведения исключительно требованиями безопасности — "для защиты страны от проникновения на ее территорию террористов, диверсантов, шпионов, преступников и нелегальных мигрантов".

Отметим, что по данным Госпогранслужбы, в 2017 году было зафиксировано более 1,4 млн случаев пересечения границы гражданами РФ, в 2016-м — 1,5 млн. По словам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, в большинстве — это люди, которые ездили к родственникам. В прошлом году в Украину по разным причинам не пропустили 1,4 тысяч россиян. А вот украинцы ездили в Россию значительно чаще, чем россияне к нам: в 2016 году зафиксировано 4,1 млн пересечений границы в сторону РФ, в 2017-м — более 5,7 миллионов.

Отметим, что список стран миграционного риска существует в Украине еще с 1995 года. Из бывших республик СССР в нем значатся Узбекистан и Таджикистан. Своим решением Совбез, добавив Россию, исключил из перечня "рискованных" государств Бутан, Индонезию, Таиланд, Филиппины и Ямайку.

Приграничная статистика

Украина имеет 157 международных и межгосударственных пункта пропуска. На границе с Россией — 31, с Беларусью —27, с Молдовой — 54, с Польшей — 14 со Словакией — 5, с Венгрией — 7, с Румынией—10. Еще три контрольных пункта действуют на административной границе с аннексированным Крымом. На границе с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" работает шесть пунктов въезда-выезда.

Биометрический контроль: первый "улов"

Если желающий попасть в Украину откажется давать отпечатки – его в страну не пустят

С начала года пограничники сняли отпечатки пальцев у более чем 8 тысяч иностранцев, большинство их которых россияне. Только в новогоднюю ночь сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде на территорию Украины десяткам людей, которые пытались либо незаконно пересечь границу, либо в их отношении существовали предписания на запрет во въезде. Из-за новогодне-рождественских праздников пограничники существенно усилили меры безопасности. Для этого дополнительно были привлечены 1,5 тысячи пограничных нарядов, а это около 5 тыс. пограничников.

Визы с Россией — не панацея?

Секретарь СНБО Александр Турчинов не раз заявлял о планах ввести визовый режим с Россией. Более того, осенью 2016 года постановление об отмене безвизового режима с РФ значилось в пленарной повестке дня ВР, но в итоге голосование было провалено. "Визовую" идею считают не очень удачным шагом в президентской фракции. "Очень важно выбрать как можно более эффективные методы в ходе гибридной войны. На мой взгляд, в сто раз более мудрым решением является как раз биометрика, чем визы. Очевидно, что такое решение с нашей стороны сильно задело "братьев". Как же так, отпечатки придется оставлять. Это вызвало настоящее цунами и очередной припадок в российских средствах массовой информации. Значит, мы все правильно делаем. Отлично, что к победе нас ведет логика, которая победила популистский вой", — написала на своей странице в Facebook представительница БПП, вице-спикер Ирина Геращенко.

Идею введения визового режима с Россией раскритиковали и в МИД. По мнению сотрудников внешнеполитического ведомства страны, визы не помогли бы усилить приграничную безопасность, поскольку диверсанты и прочие "нежелательные гости" смогли бы беспрепятственно попадать в Украину через неконтролируемые участки границы на Донбассе. На сегодняшний день, из-за боевых действий на востоке страны официальный Киев не контролирует 400 км границы.

Эксперты также обращают внимание на то, что в случае введения визового режима с РФ возникнет необходимость увеличить количество украинских представительств в России, которые их выдают.

"Желание многих наших политиков и чиновников ввести визовый режим со страной-агрессором вполне объяснимо и оправдано. Но при этом, надо понимать, что если такое решение будет принято, возникнет необходимость увеличить количество украинских представительств в РФ, которые выдают визы. А в случае зеркального ввода российских виз для Украины, придется увеличить и число российских представительств в нашей стране. Сейчас, отмечу действует посольство в Киеве и три консульства — в Харькове, Одессе и Львове", —подчеркнул в комментарии Фокусу политолог Андрей Проценко.

Биометрика —это цветочки

В случае введения визового режима с РФ возникнет необходимость увеличить количество украинских представительств в России, которые их выдают

Согласно решению СНБО о введении биометрического контроля, правительству поручено было разработать электронную систему предварительного уведомления иностранцев о визите в нашу страну. В частности предполагалось, что от россиян и граждан других "рискованных" стран за месяц до планируемого посещения Украины в обязательном порядке потребуют оставлять соответствующие заявки. В них среди прочего визитеры должны были указывать сроки и цель приезда, запланированные к посещению населенные пункты, а также обозначать свою профессию и род деятельности.

Однако практическая реализация данной инициативы Совбеза была "заморожена". Прежде всего, потому, что в Кабмине до сих пор не назначили ответственное ведомство за создание системы предварительной электронной регистрации заявок. В системе исполнительной власти, похоже, никто не горит желанием взять на себя эту "ношу". Между тем в данном контексте чаще всего звучит две структуры: МИД и Госмиграционная служба.

Помимо этого в Совбезе не отказываются от идеи контроля за перемещением российских граждан по территории Украины. По словам Александра Турчинова, реализовать эту миссию будет МВД, которое запустит систему фиксации перемещения россиян на территории нашей страны.

Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу Украины, по данным МИД, осуществляется для иностранцев и лиц без гражданства следующих стран: